Dubbi su Favre,Dortmund pensa a Mourinho

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Il Borussia Dortmund è in "contatto permanente" con José Mourinho, perché sembra intenzionato a sostituire l'allenatore Lucien Favre. Secondo SportBild, il tecnico portoghese avrebbe già seguito un corso di tedesco in modo da farsi trovare pronto all'eventuale approccio con la nuova squadra. Il Borussia Dortmund questa sera sarà in campo a San Siro, nel terzo turno della Champions League (Girone F) per affrontare l'Inter. I tedeschi attualmente guidano la classifica del raggruppamento con 4 punti, assieme a Barcellona, ma negli ultimi tempi hanno avuto un calo a causa dei numerosi infortuni.

In Bundesliga, tuttavia, sabato scorso hanno battuto in casa il Borussia Moenchengladbach per 1-0, salendo al terzo posto in classifica con 15 punti, come il Bayern Monaco. I dubbi della dirigenza sull'operato di Favre sono legati all'andamento altalenante della squadra giallonera.