Champions: vince l'Inter,2-0 al Borussia

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Prima vittoria dell'Inter in questa edizione della Champions League: la squadra di Antonio Conte ha battuto il Borussia Dortmund 2-0 (1-0) in una partita valida per la terza giornata del gruppo F. Decidono i gol di Lautaro Martinez al 22' del primo tempo, e di Candreva al 44' della ripresa. I nerazzurri salgono così al secondo posto in classifica alle spalle del Barcellona.