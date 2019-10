Calcio: Esposito più giovane esordiente Champions per Inter

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Sebastiano Esposito esordisce in Champions League nella ripresa contro il Borussia Dortmund sostituendo Lukaku ed è il più giovane debuttante in Champions League nella storia dell'Inter. Un altro record per l'attaccante nerazzurro che non ha risposto alla chiamata per il Mondiale Under 17 per aiutare la prima squadra dopo l'infortunio di Alexis Sanchez. Il classe 2002 aveva già esordito in Europa League contro l'Eintracht Francoforte la passata stagione ed ora la fiducia di Antonio Conte gli permette il grande salto nel calcio internazionale.