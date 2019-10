Bimbo morto a Milano: Sala, lutto? da famiglia riservatezza

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - "Io e il Comune di Milano siamo a disposizione ma, cercando di interpretare quello che sta esprimendo la famiglia, io credo che sia meglio che vivano questo momento in maniera estremamente privata". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto, a margine della donazione di 200 alberi per il Parco Nord da parte di Gucci, se ha intenzione di proclamare il lutto cittadino per la morte del bambino morto in seguito alla caduta nella tromba delle scale, mentre si trovava a scuola. "Io non penso - ha detto rispondendo a chi gli ha chiesto se sarà proclamato il lutto -. Ritengo che la politica in certi momenti debba essere a servizio e non protagonista. In questo momento mi pare di capire che la famiglia preferisca un atteggiamento più riservato, preferisca chiudersi nel proprio strazio". (ANSA).