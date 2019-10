Al via Fiere Zootecniche Internazionale

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Si è aperta questa mattina la 74° edizione delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona, una fiera che si svolge nei giorni dell'annuncio dei dazi americani nei confronti dei prodotti italiani, una preoccupazione fortemente sentita tra i padiglioni.

"Il fatto che questa fiera sia arrivata alla 74° edizione dimostra che è molto importante per il settore - spiega Giuseppe L'Abbate, sottosegretario alle Politiche Agricole -. Abbiamo questa incombenza di eventuali dazi messi dall'amministrazione Trump che colpiranno i nostri prodotti di punta: Grana Padano e Parmigiano Reggiano. All'ultimo consiglio Agrifish in Europa abbiamo chiesto con forza - aggiunge - di portare il tema in consiglio e abbiamo ottenuto delle buone aperture dal commissario europeo all'agricoltura Phil Ogan sulla promozione verso paesi terzi. Stiamo valutando insieme alla commissione di fare degli interventi compensativi con riserve nazionali. Ci stiamo adoperando come ministero per tutelare quanto più possibile le nostre eccellenze".