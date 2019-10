Maltempo: Sala, servono gli scolmatori

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - "Sul Seveso ormai credo che nessuno abbia più dei dubbi, se non si fanno le due vasche di laminazione, gli scolmatori a nord di Milano, più di così non si potrà fare". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, commentando allagamenti e disagi provocati dal maltempo. "Sono due situazioni molto diverse: una è il Seveso e l'altra è in generale la cura di strade e sottopassi a Milano - ha aggiunto a margine della sua visita al teatro Pacta Salone -. Il Seveso e quella parte di Milano risentono di un errore storico fatto ormai quasi 100 anni fa, per cui le acque confluiscono, si stringe e questo genera problemi. Credo che sul Seveso la nostra responsabilità, purtroppo non voglio dirlo per sminuire la cosa, è abbastanza relativa. Serve fare queste vasche".

"Mentre è nostra responsabilità tenere in maggiore ordine il sistema delle fogne e il controllo delle acque, quindi ho chiesto di verificare la situazione a valle di ieri. Sono disagi che le città un po' pagano ma bisogna migliorare", ha detto.