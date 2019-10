Conte, avanti con nostra idea di calcio

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - ''Ormai siamo partiti con la nostra idea di calcio e non torniamo indietro altrimenti significa mettersi in undici dietro la linea della palla e aspettare schiaffoni. Invece vogliamo darli'': lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della partita di Champions contro il Borussia, rispondendo ad una domanda sulle difficoltà riscontrate da Godin in alcune situazioni di gioco nella difesa a tre. ''E' cambiato il modo di giocare per lui - spiega l'allenatore - non parlo solo di sistema ma di 'idea'. Sta lavorando tanto da un punto di vista tattico e fisico e come per gli altri giocatori sono contentissimo della loro disponibilità''.