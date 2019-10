A. Fontana, obiezioni Boccia infondate

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Sulla richiesta di Autonomia avanzata dalla Lombardia "molte obiezioni presentate dal ministro Boccia sono assolutamente infondate". A dirlo è governatore lombardo Attilio Fontana, che aggiunge: "Noi crediamo che si sia arrivati al punto in cui bisogna dare una risposta. Bisogna dire o sì o no, è inutile continuare a tergiversare. Non ci sono delle obiezioni concrete".