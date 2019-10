Milan: #SusoOut prima tendenza Twitter

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - L'hashtag #SusoOut diventa in Italia la prima tendenza su Twitter oggi pomeriggio. E' la forma di protesta con la quale i tifosi del Milan - già autori un paio di settimane fa del #PioliOut contro l'assunzione dell'allenatore emiliano al posto di Giampaolo - se la prendono con l'esterno spagnolo: a Suso viene infatti imputato uno scarso rendimento e la mancata copertura su Calderoni al 92', in occasione del definitivo gol del pareggio del Lecce nella prima di Pioli. Oggi il Milan, intanto, si è allenato a Milanello davanti alla dirigenza al gran completo: presenti infatti il Cfo Zvonimir Boban, il dt Paolo Maldini e il ds Ricky Massara.

Seduta di scarico per chi ha giocato tutta la partita ieri sera, test contro la Primavera vinto 6-0 per gli altri, con la tripletta di Castillejo, i gol di Rebic, Piatek e Krunic.