Asta Bolaffi vola con Patek Philippe

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - Un raro Patek Philippe 1463 Tasti Tondi in oro rosa con corredo completo dell'epoca viene aggiudicato a 272 mila euro e fa volare, all'Hotel Mandarin Oriental di Milano, la vendita all'incanto di orologi di Aste Bolaffi. Tra i top lot anche uno dei due soli esemplari conosciuti dell'Eberhard Modello Magini, cronografo rattrappante che deve la sua nascita ad una missione segreta durante la Seconda guerra mondiale, aggiudicato a 156mila euro. A 123mila euro è stato invece venduto l'iconico Rolex Daytona 6263 in oro.

L'asta, informa una nota della Bolaffi, si è chiusa con una percentuale di lotti venduti superiore al 90%. "È un altro grande risultato per il dipartimento Orologi che cresce asta dopo asta - afferma Alessio Coccioli, specialist del dipartimento Orologi - confermando che il lavoro di selezione sugli orologi in catalogo sta portando i suoi frutti e che condizione dei pezzi e rarità pagano sempre".