A Milano 4mila firme per Casa Memoria

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Una petizione che ha raccolto le firme di quasi 4mila persone, tra cui quella della senatrice a vita Liliana Segre, per "salvare" la Casa della Memoria e un appello al ministro dei Beni culturali Dario Franceschini affinché il governo "stanzi più risorse di quelle già messe a disposizione" per dare a Milano un vero museo della Resistenza.

Così il Comitato promotore della petizione continua la sua battaglia per salvare la Casa della Memoria di Milano, dove un progetto vorrebbe realizzare il Museo multimediale della Resistenza in uno spazio che "è troppo piccolo e metterebbe fine a tutte le attività della Casa", come ha spiegato Roberto Cenati, presidente di Anpi Milano. L'Anpi, insieme ad esponenti della cultura milanese, ha ribadito il messaggio al sindaco di Milano Giuseppe Sala e al ministro Franceschini per dare alla città un "vero museo della Resistenza", in spazi che non siano quelli della Casa della Memoria. Le firme della petizione verranno inviate al Ministero, come hanno spiegato i promotori.