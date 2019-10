13nne guida auto e finisce contro albero

(ANSA) - BRESCIA, 21 OTT - Si sono schiantati in auto contro un albero. Alla guida della vettura c'era un tredicenne. E quanto accaduto la notte scorsa a Brescia, dove il ragazzino con un amico di un anno più grande si è impossessato delle chiavi dell'auto del padre, è salito a bordo e si è messo alla guida.

Lo schianto è avvenuto contro un albero. I due ragazzi, di origine nomade, sono stati trasportati in ospedale e non sarebbero in pericolo di vita.