Sciopero il 25,forse disagi bus e metro

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Cub e Sgb hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore per il 25 ottobre. Per quanto riguarda il trasporto pubblico a Milano tram e bus saranno garantiti fino alle 8,45 e poi dalle 15 alle 18. Le metropolitane saranno garantite fino alle 18.

"L'agitazione del personale viaggiante e di esercizio di superficie - spiega infatti Atm in una nota - è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio mentre quella del personale viaggiante e di esercizio della metropolitana dalle 18 al termine del servizio".