Clochard trovato morto e legato

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Un clochard italiano di 42 anni è stato trovato morto stamani nel parcheggio dell'aeroporto di Linate, legato mani e piedi con un filo di ferro. Indagano gli agenti della Questura di Milano. L'uomo è stato trovato nel parcheggio multipiano P2 dello scalo milanese e gli agenti della Polaria stanno ricostruendo la sua vita per capire le cause della morte. Informata anche la sezione omicidi della Squadra Mobile.

L'aeroporto di Linate dall'estate è chiuso per ristrutturazione e riaprirà il 26 ottobre così come il parcheggio.