Molestano autista e fermano bus, denunce

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Cinque studenti tra i 15 ed i 17 anni sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio dai carabinieri di Mantova perché, nella serata di ieri hanno costretto il conducente di un autobus a interrompere la corsa.

Erano le 20 quando al 112 è arrivata la richiesta di intervento da parte dell'autista che, nel percorrere la tratta Mantova-Asola, all'altezza della località Grazie di Curtatone, ha segnalato la presenza a bordo di un gruppo di ragazzi che, nonostante le sue proteste, continuavano a bersagliarlo con dei pallini di plastica utilizzati per le armi soft air.

All'arrivo dei militari, dopo essere stati identificati, i cinque hanno detto che non credevano di fare qualcosa di male.

Il servizio di trasporto pubblico, dopo oltre un'ora di interruzione e i disagi per gli altri passeggeri, è ripreso regolarmente.