Aci, un mln turisti anche merito nostro

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - "A settembre il numero di turisti che hanno visitato Milano è stato record ed ha superato il tetto del milione: merito anche degli eventi e delle settimane tematiche dell'Aci": lo afferma, in una nota, l'associazione.

"La metropoli attrae sempre di più i turisti e mi piace ricordare che anche noi di Automobile Club abbiamo dato il nostro contributo con la gara di Formula 1 a Monza e con la festa organizzata in piazza Duomo per celebrare il novantesimo compleanno di Scuderia Ferrari e del Gran Premio d'Italia", afferma Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano.

"È un bene - prosegue La Russa - che le istituzioni come il Comune di Milano e il nostro Automobile Club continuino a collaborare per rendere la città una meta sempre più appetibile e coinvolgente. Tutto questo è di buon auspicio per il Milano-Monza Motor Show in programma dal 18 al 21 giugno 2020.

L'idea è quella di raccogliere non solo da tutta Italia ma da tutta Europa migliaia e migliaia di visitatori".