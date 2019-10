Roda "fondi per pista bob non bastano"

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - I quaranta milioni di euro messi a budget "non sono sufficienti" per la riqualificazione della pista 'Eugenio Monti' di Cortina, dove saranno assegnate le medaglia per bob, skeleton e slittino per le Olimpiadi invernali del 2026. Lo sostiene il presidente della Fisi, Flavio Roda, intervenuto a margine della presentazione della stagione degli sport invernali. "Ne serviranno di più - il pensiero di Roda -, è una pista che andrà ammodernata con investimenti importanti.

Secondo me andrà alzato un po' il bugdet". Roda fa il punto sugli investimenti sulle strutture che ospiteranno le Olimpiadi di Milano-Cortina: "Servirà il nuovo palazzo dello sport di Milano e questi lavori per la pista da bob di Cortina. Il resto è già esistente e funzionante, servono solo migliorie. Adesso, però, prima di tutto bisognerà che il Governo approvi questa legge olimpica che è molto importante per le strutture".