Milano, Ceresio7 inventa lo 'Chef Mob'

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Ceresio7, pools and restaurant, uno dei punti cool dell'aperitivo e cena milanesi, inventa lo Chef Mob. Come per ogni flash mob, l'idea è quella di interrompere la normale routine del ristorante (menù, comanda e cena) con uno chef ospite a sorpresa che si svelerà ai commensali solo una volta seduti. Un'idea per stupire i clienti del ristorante e ricevere stimoli e influenze dall'esterno.

Chef Mob si sviluppa in un ciclo di 6 serate distribuite nell'arco di 12 mesi. Serate a quattro mani dove lo chef ospite e la stessa data dell'evento, vengono comunicati alla clientela solo all'ultimo minuto, proprio come un flash mob artistico, da cui prende ispirazione il nome. I clienti, che prenoteranno nella serata "giusta", saranno quindi sorpresi da un menu creato per l'occasione dallo chef Elio Sironi insieme a un grande nome della cucina italiana e internazionale. L'evento inizia con due tappe, a ottobre e novembre, e per queste prime due serate saranno coinvolti e Antonio Zaccardi e Thomaz Kavicic.