"Lazio e City, Atalanta è pronta"

(ANSA) - BERGAMO, 18 OTT - "Domani s'inaugura un'altra striscia di impegni sui due fronti (Lazio sabato e Manchester City martedì in Champions, ndr). Ripartire subito bene è importante: i nazionali sono tornati a giorni alterni, ma lo spirito è molto forte e siamo pronti": così il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia del match contro la squadra di Simone Inzaghi. Dubbi in attacco per la lesione all'adduttore destro di Duvan Zapata: "le soluzioni alla sua assenza di Zapata sono Gomez-Ilicic con Malinovskyi dietro oppure Muriel e Ilicic davanti - precisa Gasperini -. Muriel ha superato le tre settimane in cui ha avuto noie al ginocchio e la tonsillite. Ilicic ha giocato due partite piene con la Slovenia ma non ha problemi".