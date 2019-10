Il cibo sano insegnato ai bambini

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Il 20 ottobre si celebra il tutto il mondo la Giornata Internazionale degli Chef e sarà l'occasione per incontrare i bambini e rispondere alle loro domande sul cibo.

"How healthy food works ('Come funziona il cibo sano?') è il tema di quest'anno: spiegando a fondo i diversi alimenti, vogliamo mostrare come il cibo influisce internamente sul nostro corpo e i motivi per cui ne ha bisogno", ha dichiarato Joanna Ochniak, chef e presidente della Giornata Internazionale degli Chef. Quest'anno l'obiettivo globale dell'Associazione Internazionale degli Chef - Worldchefs e di Nestlé Professional è quello di superare il successo della campagna 2018, che ha raggiunto oltre 30.000 bambini in 56 Paesi, grazie anche all'impegno di oltre 4.000 chef di Worldchefs e Nestlé Professional.