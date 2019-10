Giornata Mondiale dermatite atopica

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - Colpisce tra il 10% e il 20% dei bambini in età pediatrica e circa il 5% in età adulta, provocando prurito intenso e costante, secchezza della cute, rossore e vescicole. La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica non contagiosa, dovuta a fattori ambientali come l'inquinamento, oltre che dalla predisposizione genetica. In occasione della Giornata Mondiale della malattia, sabato 19 ottobre fa tappa a Milano e a Bologna la campagna di sensibilizzazione 'Dalla parte della tua pelle'.

"La patologia ha un forte impatto sulla qualità della vita dei pazienti", afferma il professor Piergiacomo Calzavara Pinton, presidente di SIDeMaST, che promuove con il patrocinio di Adoi e di Andea la campagna realizzata grazie al contributo incondizionato di Sanofi Genzyme. Arrivata a metà percorso, dopo Milano e Bologna farà tappa a Verona, Livorno, Grosseto, Roma, Perugia, Benevento, Napoli, Battipaglia, Catanzaro, Reggio Calabria, Potenza e Bari.