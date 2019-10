Domenica il Birrodromo a Snai S.Siro

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - L'ippodromo Snai San Siro domenica si trasformerà in Birrodromo, nella giornata in cui andranno in scena due fra le più importanti corse della stagione ippica milanese, il Gran Premio del Jockey Club e il Gran Criterium. Dopo aver attirato oltre 5mila visitatori in entrambe le precedenti edizioni, l'ippodromo per il terzo anno di fila conferma l'appuntamento dedicato alla birra artigianale, aprendo gratuitamente i cancelli dalle 12. In pista saranno invece protagonisti i purosangue nel Gran Premio del Jockey Club, storica corsa di Gruppo 2 per cavalli di 3 anni e oltre, nel Gran Criterium, la corsa più importante che in Italia per la generazione più giovane, quella dei cavalli di 2 anni, e il Premio Vittorio di Capua, intitolato a uno dei fondatori dell'ippodromo.