A settembre a Milano oltre 1 mln turisti

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Sono oltre 1 milione i turisti che hanno visitato Milano e la sua area urbana a settembre, con una crescita del +17% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, quando i visitatori furono 877.829.

"La Fashion Week e il Gran Premio di Monza, senza dimenticare le altre settimane tematiche, le mostre, il Duomo, la Scala e le celebrazioni per il quinto centenario della morte di Leonardo: non importa quale iniziativa abbia riscosso più attenzione - ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala -, di certo tutte insieme hanno contribuito a portare in un solo mese, a Milano e nell'area metropolitana, oltre un milione di turisti. Un traguardo importante che conferma e rinforza la capacità attrattiva di Milano e che ci rende particolarmente orgogliosi".

Per quanto riguarda la tipologia di visitatori, i single sono ancora la categoria di turisti più frequenti, con 511.417 presenze, e per la maggior parte appartengono a una fascia d'età tra i 31 e i 45 anni, 317.053.