Trenord: Piuri, servizio migliorato

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - "In questo 2019 abbiamo ottenuto in larga parte i miglioramenti che ci aspettavamo: rispetto a un anno fa il servizio è più affidabile e regolare. Le soppressioni si sono ridotte di due terzi, da 120 a 40 al giorno, di cui solo l'1,4% direttamente riconducibile a Trenord. La puntualità è migliorata dal 75% dell'autunno scorso all'82%. Lo avevamo detto: servono anni per dare stabilità al sistema. Abbiamo fatto un primo passo". È il bilancio dell'andamento del servizio del servizio ferroviario in Lombardia tracciato dall'amministratore delegato di Trenord, Marco Piuri, durante la sua relazione periodica alla commissione Infrastrutture del Consiglio regionale.

Da gennaio 2020, ha spiegato Piuri, sulle linee lombarde inizieranno a circolare i primi dei 180 nuovi treni - ordinati dalla Regione Lombardia a Hitachi e Alstom e Stadler - con l'obiettivo di rinnovare la flotta di Trenord.