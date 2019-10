Influenza: bere acqua aiuta prevenirla

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Bere può aiutare ad evitare influenza e malanni di stagione: lo sottolinea un focus di In a bottle (www.inabottle.it) sul rapporto fra corretta idratazione e prevenzione dei malanni di stagione.

Secondo una ricerca condotta dal dottor David Lewis, del PIH Health Hospital in California, bere acqua è fondamentale perché ogni parte del corpo necessita di liquidi per funzionare correttamente, ma, in particolare durante i cambi di stagione, è molto importante restare idratati per evitare i sintomi influenzali. La ricerca ha dimostrato infatti che i soggetti che hanno bevuto solo 3 bicchieri di acqua al giorno sono stati cinque volte più a rischio di contrarre influenza e raffreddore rispetto a quelli che ne hanno bevuti 8.