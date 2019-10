Gdf sequestra 176mila pastiglie freni

(ANSA) - MANTOVA, 17 OTT - La Guardia di Finanza di Mantova ha scoperto un'azienda mantovana che produceva e immetteva sul mercato pastiglie dei freni per veicoli prive della necessaria omologazione.

Il titolare è' stato denunciato, mentre sono state sequestrate 13mila confezioni di merce, per un totale di 52mila pezzi, pronte per essere commercializzate anche online. Le Fiamme gialle hanno sequestrato anche le pastiglie dei freni nei vari distributori a livello nazionale di cui la ditta mantovana sia avvaleva: a Roma, Napoli, Bari e Salerno sono state poste sotto sequestro 176.980 pastiglie dei freni.