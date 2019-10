Sfruttati per volantinaggio, 1 denuncia

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Lavoravano 12 ore al giorno per 2 euro e mezzo l'ora. Lo hanno scoperto i carabinieri della Stazione di Rivolta d'Adda (Cremona) che hanno portato alla luce lo sfruttamento di lavoratori immigrati, nel settore del volantinaggio.

Sono stati identificati tre lavoratori provenienti da Pakistan, Guinea e Gambia mentre distribuivano volantini per le vie del paese. Grazie alla loro testimonianza è emersa la condizione di sfruttamento a cui erano costretti per via del bisogno di guadagnare qualcosa per sostenere le famiglie.

La ditta individuale a cui rispondevano ha sede a Vescovato ed il titolare, un 56enne, incensurato, indiano, è stato denunciato alla Procura di Cremona per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.