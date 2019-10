Scontro auto-bus, 6 feriti a Milano

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Un incidente stradale tra un'auto e un bus dell'Atm si è verificato stamani poco prima delle 8 a Milano. Sei i feriti: cinque persone (che stando a una prima ricostruzione si sarebbero trovate tutte sulla vettura) e il conducente del mezzo, che era senza passeggeri.

Il paziente più grave è una donna di 42 anni trasportata in prognosi riservata al Policlinico. Un'altra donna di 42 anni, e i suoi due bambini di 5 e 6 anni, sono stati trasportati dal 118 in codice giallo all'ospedale San Carlo, e un uomo di 54 ha rifiutato il trasporto. L'autista del mezzo pubblico è stato portato in codice verde all'ospedale San Paolo. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Pietro Giordani e via Gonin, nella periferia sud-ovest della città, non lontano dallo scalo di Milano San Cristoforo.

Il mezzo, della Linea '321' era vuoto e fuori servizio e procedeva su un percorso diverso dall'abituale diretto a un deposito della zona.