Libri: il ritorno di Cecile Bertod

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Esce domani il nuovo romanzo di Cecile Bertod, la commedia romantica 'Niente di serio, almeno credo' pubblicata dalla casa editrice lombarda Leone Editore. In modo leggero e divertente l'autrice racconta le avventure quotidiane di Dorothy Dorfman, incorreggibile sognatrice alla ricerca del vero amore. I cambiamenti nella vita della ragazza inizieranno quando deciderà finalmente di affidarsi a un libro delle risposte mettendo tutte le proprie decisioni in mano al destino che la porteranno a vivere una serie di situazioni impreviste e comiche. Incontrerà così Duke, la superstar che aveva sempre aspettato vivendo la storia d'amore che aveva sempre visto nei film.

Cecile Bertod è una restauratrice archeologica e vive a Napoli. Ha già pubblicato numerosi libri, tra cui 'Non mi piaci ma ti amo', 'C'era una volta a New York' e 'Mai più innamorata'.

'Niente di serio, almeno credo' è il suo esordio per Leone Editore. La prima presentazione è in programma il 9 novembre alla Giunti di Campobasso. (ANSA).