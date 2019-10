La collezione Thannhauser a Milano

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Il Guggenheim Museum di New York arriva a Milano con la mostra "Guggenheim. La collezione Thannhauser. Da Van Gogh a Picasso", che sarà inaugurata domani (fino al 1 marzo 2020) nella sale di Palazzo Reale.

È un vortice, una vertigine tra i capisaldi dell'arte: da Van Gogh a Cezanne, da Gauguin e Manet; Renoir e il Degas scultore, Picasso, Rousseau, Klee e Kandinsky, Marc, Matisse, sono solo alcuni dei protagonisti che raccontano non solo la storia dell'arte ma anche una storia famigliare e di collezionismo come quella della famiglia Thannhauser, anche attraverso foto private, carte clienti, autentiche per le opere, registri di gallerie.

La mostra, curata da Megan Fontanella, si inserisce nel filone espositivo dei 'musei nel mondo a Palazzo Reale' e a 70 anni da quella sulla collezione di Peggy Guggenheim porta le 48 opere del tesoro del mercante e collezionista tedesco per la prima volta in Italia, dopo il tour in Europa al Guggenheim di Bilbao e all'Hotel de Caumont di Aix-en-provence.