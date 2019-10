G.La Russa, bene scatola nera in Area B

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Il presidente di Automobile Club Milano, Geronimo La Russa si è detto "soddisfatto" che Regione Lombardia e Comune di Milano abbiano trovato l'accordo che consentirà di percorrere un determinato numero di chilometri all'interno di 'Area B' agli automobilisti che installeranno il dispositivo 'Move-in' sulla propria vettura. "E' stata accolta la nostra proposta di allargare l'utilizzo di questo apparecchio anche all'interno di Area B", ha sottolineato.

"A chi sostiene che ha vinto la Regione e a chi controbatte che è passata la linea del Comune, noi rispondiamo che è stata assunta la scelta migliore - ha osservato Geronimo La Russa -.

Con buon senso, in questo modo, anche gli automobilisti vengono rispettati. Viene rivolta attenzione nei confronti di quelle fasce deboli, soprattutto anziani, che non possono permettersi di sostituire l'auto e che utilizzano le loro vetture per spostamenti limitati".