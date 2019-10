Monitoraggio aria Acp nel Bergamasco

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Un'attività di indagine e monitoraggio ambientale per garantire la salubrità del territorio. Acciaieria di Cividate al Piano (Acp), in provincia di Bergamo, ha finanziato - si legge in un nota - lo studio per ottenere una fotografia reale della situazione dell'aria su cui incide il lavoro dell'acciaieria stessa: per questo è stato pianificato il monitoraggio della qualità dell'aria coinvolgendo direttamente il territorio attraverso le abitazioni private, uffici pubblici, scuole e le aziende che si ritenessero interessate o disponibili.

Si svolgeranno 100 campionamenti ambientali statici con tecnica radiello , prelievi in due settimane per la misurazione delle concentrazioni nell'aria degli ossidi di azoto e zolfo nei Comuni di Cividate al Piano e Calcio. "L'efficacia dell'azione che stiamo promuovendo nei due Comuni - commenta il presidente di Acp, Massimo Dalla Piazza -, sarà rilevabile senza alcuna valutazione discrezionale. Un intervento serio a tutela di tutta la comunità".