Milano, torna La Notte dei Senza Dimora

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Sabato 19 ottobre torna 'La Notte dei Senza Dimora', che quest'anno giunge alla sua ventesima edizione. L'iniziativa ha lo scopo di riportare l'attenzione sul problema della povertà, dell'emarginazione sociale e delle persone senza dimora e invita tutti i cittadini a condividere con loro, almeno per una notte, piatto e sacco a pelo.

Quest'anno la manifestazione si presenta con una formula rinnovata: durante la giornata di sabato verranno proposti laboratori, visite guidate e incontri, che hanno lo scopo di accorciare le distanze e creare momenti di condivisione tra persone con e senza dimora. Alle ore 20 verrà servita la cena gratuita offerta dalle associazioni, un momento in cui persone con e senza dimora potranno condividere un pasto caldo, assistere a spettacoli musicali a cura di musicisti di strada, giocare a scacchi e altri giochi di società. La giornata avrà il suo culmine nella dormita all'aperto, muniti di sacco a pelo, per condividere per una notte la condizione di chi una casa non ce l'ha.