Asilo si allaga per la pioggia a Milano

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Le forti piogge di questa mattina a Milano hanno avuto come conseguenza l'allagamento, a causa di forti infiltrazioni di acqua dal tetto, di un edificio di viale Legioni romane che ospita asilo e scuola materna comunale. Sono una sessantina di bambini della materna (circa la metà) è entrato a scuola mentre quelli del nido, dato l'allagamento, non hanno potuto farlo.

Sul tetto dell'edificio erano in corso da agosto dei lavori per rifare la copertura e per rimettere a posto i locali che avevano già subito infiltrazioni. I teloni di copertura non hanno però tenuto le forti piogge. A questo punto, il Comune sta valutando le eventuali azioni da intraprendere contro l'impresa.

L'allagamento, spiega il Comune in una nota, "è stato causato da una non idonea protezione provvisionale della copertura, durante le fasi di rimozione del manto esistente".

L'intera struttura, sia Nido sia Infanzia, resterà chiusa nei prossimi giorni (sono usciti in serata anche i vigili del fuoco) e, considerate le condizioni meteo favorevoli previste, è stato richiesto all'impresa di posare subito il primo strato nuovo di impermeabilizzazione, che possa garantire la tenuta in caso di ulteriori piogge (a seguire saranno realizzati gli altri strati di isolamento ed impermeabilizzazione). Prima di rendere nuovamente agibili i locali e considerato lo stato di ammaloramento di controsoffittatura e impianti, l'amministrazione ha richiesto all'impresa una relazione di un tecnico abilitato che verifichi la piena sicurezza e funzionalità degli ambienti interni.