Appello Sala: cautela con riscaldamento

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto "un invito" a tutti i cittadini a usare con cautela il riscaldamento anche se da oggi, 15 ottobre, le caldaie dei condomini per legge possono essere accese. "Faccio un invito a tutti i cittadini: domani dovrebbe tornare il bel tempo, evidentemente va posta un po' di cautela per le nostre tasche e anche per l'ambiente - ha detto Sala -. Questo tema del 15 ottobre, di accensione delle caldaie, è totalmente anacronistico. Ieri sera c'erano ancora 19 gradi, viviamo in una realtà in cui il clima è cambiato anche da noi, un po' di saggezza e un po' di collaborazione non guasterebbero. È difficile fare l'appello oggi perché piove, ma siccome domani probabilmente il tempo sarà migliore, ognuno si metta una mano sulla coscienza". Secondo Sala, "bisogna riflettere sulle nostre abitudini di gestire riscaldamento e raffreddamento e bisognerà cambiare abitudini - ha concluso -. Dobbiamo riflettere se vogliamo essere partecipi di questa battaglia contro l'inquinamento".