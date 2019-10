In casa a Milano minimarket della droga

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Sessantenne, incensurata, durante controlli disposti dalla Procura di Milano le è stato trovato un piccolo supermarket della droga ed è stata arrestata, mentre nello stesso palazzo, a Bollate (Milano), è stato denunciato un 53enne, ai domiciliari, sempre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella casa della donna e in due cantine nella sua disponibilità in due doppi fondi in cartongesso sono stati trovati 285 grammi di cocaina, 514 di eroina, 287 di hashish, 582 di marijuana, 6.114 euro in contanti, materiale per il confezionamento e due pistole a salve. In casa dell'uomo sono stati trovati e sequestrati 14 grammi di marijuana e due e mezzo di hashish. La donna è stata arrestata e portata nel carcere di San Vittore a Milano.