Da smartphone male a collo e spallle

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Usare troppo smartphone o tablet può causare male al collo e alle spalle, che stanno incurvate per leggere lo schermo. Secondo uno studio dell'Università del Nevada condotto su oltre 400 persone, il 67% ha ammesso di sentire dolore alle spalle e al collo quando usa cellulari, tablet o simili e il 54% ha detto che continua ad utilizzarli nonostante il fastidio. Si tratta di un problema che riguarda soprattutto giovani fra i 16-25 anni (60%) e le donne piuttosto che gli uomini (75% rispetto al 24% degli uomini).

Per combattere questi fastidi è importante tenere in modo corretto i dispositivi (ad esempio con un supporto per tablet) mantenere una postura corretta con spalle dritte e mento alto ma anche idratarsi. "E' necessario assumere molta acqua per mantenere un equilibrato livello di liquido sinoviale, responsabile della lubrificazione delle articolazioni" commenta il dottor Alessandro Zanasi, esperto dell'Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation.