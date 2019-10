Kickboxing: successo per Sakara a Milano

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Tutto esaurito a Milano per la settima tappa italiana di Bellator, la promotion americana di sport da combattimento che ha infiammato gli appassionati del genere con uno show di 18 incontri tra ring e gabbia che ha visto la partecipazione delle maggiori stelle internazionali di kickboxing e MMA e 17 atleti italiani. Protagonista indiscusso della serata il 'legionario' Alessio Sakara, che nel prestige fight dei 93 kg. della gabbia di Bellator MMA 230 ha impiegato appena 23 secondi per mettere ko lo statunitense Canaan Grigsby.

A fare il tifo per Sakara a bordo gabbia anche l'attore Alessandro Borghi: il protagonista di successi come "Sulla mia pelle" e "Il Primo Re" è un grande appassionato di sport da combattimento ma soprattutto amico e sostenitore del legionario.