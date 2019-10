Giacinti, un sogno giocare Milan-Inter

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "Giocare il derby è già di per sè un sogno, farlo in uno stadio gremito è fantastico. Immagino il mio derby e la prima sensazione che mi viene in mente è l'emozione: affrontare un derby è qualcosa di unico. Sono emozioni che ci resteranno dentro". Così Valentina Giacinti, capitana delle rossonere, presenta a Milan tv l'attesa stracittadina di campionato contro l'Inter, in programma domani. "Il derby dei miei sogni lo immagino con una stadio pieno. Con la voglia e la cattiveria di voler lottare su tutti i palloni, con il pubblico che ci trascina: speriamo di riuscire a offrire un bel calcio, perché abbiamo bisogno di trasmettere anche questo", aggiunge l'azzurra. "Sicuramente troveremo un'Inter più agguerrita e più forte in ogni reparto - conclude -. Troveremo un'Inter che ha voglia di vincere il derby. Sicuramente noi cercheremo di sfruttare al meglio le nostre caratteristiche".