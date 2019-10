Droga: 7 arresti, controlli in scuole

(ANSA) - SESTO SAN GIOVANNI (MILANO), 12 OTT - Undici persone sono state arrestate dai carabinieri, sette per detenzione e spaccio di droga, nel corso di un servizio straordinario di controllo svolto nelle scorse ore nei comuni di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo (Milano). In totale, in collaborazione con il Nucleo Cinofili, i militari hanno sequestrato poco meno di mezzo chilo di droga tra cocaina, hashish e marijuana e 6 mila euro in contanti.

A sorpresa i militari hanno controllato anche due istituti superiori di Cinisello Balsamo dove, all'arrivo delle auto di pattuglia, diversi studenti hanno lanciato dosi di stupefacente dalle finestre. Una trentina in totale quelle recuperate tra giardini, aule e bagni. Infine, unitamente ai colleghi del Nas, i carabinieri hanno multato per un totale di 4 mila euro un bar e un'agenzia di scommesse per cibo scaduto.