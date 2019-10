Toloi, col City Atalanta può fare bene

(ANSA) - BERGAMO, 11 OTT - "Nelle due partite col Manchester City siamo sicuri di poter fare bene: il lavoro e l'attaccamento alla maglia sono la nostra forza". Durante la pausa di campionato Rafael Toloi, uno dei nove giocatori dell'Atalanta rimasti a lavorare a Zingonia, fa il punto della situazione ai microfoni dei canali ufficiali del club. "Aspettiamo il ritorno dei nazionali per affrontare insieme il prossimo ciclo di sfide: in Champions abbiamo fatto un incontro di gran livello bruciato dal risultato negativo, dopo la sconfitta pesante di Zagabria - spiega il difensore italobrasiliano -. La differenza con la serie A è che in coppa si gioca solo contro campioni e squadre abituate a vincere, ad attaccare sempre: dobbiamo crescere da questo punto di vista".