Maran all'Anaci,un aiuto per città green

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Piantare 3 milioni di nuovi alberi, migliorare la condizione degli alloggi delle periferie e puntare sull'edilizia convenzionata. Sono questi alcuni dei progetti contenuti nel Pgt che l'assessore all'urbanistica e al verde del comune di Milano Pierfrancesco Maran ha presentato ai 2.000 amministratori di condominio presenti oggi e domani agli Est End di Milano per l'iniziativa Anaci Plus. "A Milano abbiamo un milione di metri quadri di tetti che sono già verdi, ma ci sono altri 12 milioni di tetti che non lo sono ancora - spiega l'assessore Pierfrancesco Maran -. Lo possono diventare senza interventi infrastrutturali drastici. È importante che il miglioramento della qualità della vita avvenga nella sede delle assemblee di condominio".