Kickboxing: a Milano torna 'Bellator'

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Le stelle mondiali degli sport da combattimento tornano a darsi battaglia a Milano. Nella nuovissima arena dell'Allianz Cloud (ex Palalido) domani si alza il sipario su Bellator, che vedrà in gara i campioni mondiali di ring e gabbia distribuiti in 18 incontri divisi in 2 atti (9 di kickboxing, 9 di arti marziali miste) e la partecipazione di 36 top fighters internazionali per 12 Paesi e 4 continenti.

A rappresentare l'Italia, la kickboxer milanese Silvia La Notte che sfiderà davanti al pubblico di casa la francese Jade Jorand. Per la cintura mondiale della categoria 63 kg il palermitano Cristian Faustino affronterà il detentore Gabriel Varga. Tornerà nella gabbia delle MMA "il legionario" Alessio Sakara per il prestige fight finale contro lo statunitense Caanan Grigsby nella categoria 93 kg.