Giochi 2026, Cairo "grande opportuità"

(ANSA) - TRENTO, 11 OTT - "L'Olimpiade del 2026 è una grandissima opportunità. Ho preso il Torino nel 2005, e nel 2006 ci fu l'Olimpiade. La città era in crisi, ma da quell'evento ne riuscì a trarre un enorme beneficio. Osare ci ha fatto bene.

Penso a cosa sarebbe potuta essere Roma con le Olimpiadi, ma penso sia meglio non parlare di ciò che non è stato. Quando l'Italia fa squadra, e qui tutti hanno collaborato, dai sindaci agli atleti al Coni, alla fine ce la facciamo sempre". Così il presidente di Rcs Urbano Cairo, in un incontro al Teatro sociale dal titolo "Milano-Cortina, la nostra olimpiade" nell'ambito del Festival dello sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport. Tra gli ori presenti sul palco Stefania Belmondo, Giacomo Bertagnolli, Manuela Di Centa, Enrico Fabris, Giacomo Bertagnolli, Franco Nones, Gustavo Thoeni, Sofia Goggia.

"L'Italia è il quinto paese nel mondo per turismo, ma per le bellezze che abbiamo dovrebbe essere la prima. L'Olimpiade sarà un'occasione in più".