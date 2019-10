Consiglio dà ok a 2/a Piramide Herzog

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Il Consiglio comunale di Milano, che sta discutendo la versione definitiva del Pgt, Piano di governo del territorio, dà il via libera alla 'seconda piramide' progettata dagli architetti Herzog e De Meuron in piazzale Baiamonti, a completamento della prima piramide dove ha sede la Fondazione Feltrinelli. L'aula ha infatti bocciato l'emendamento del consigliere del Pd, Carlo Monguzzi, che chiedeva di dare parere positivo alle osservazioni presentate dai cittadini al Pgt e di vincolare quindi l'area, dove dovrebbe sorgere la piramide, a verde. "Il progetto di Herzog prevedeva due porte - ha detto l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran - una è già stata realizzata. Si tratta di uno dei progetti più interessanti di riqualificazione fatti in Europa negli ultimi dieci anni e sarebbe un peccato non andarlo a completare". In piazza Scala i cittadini del comitato del no alla piramide hanno protestato con striscioni per ribadire la loro volontà di avere del verde in quell'area.