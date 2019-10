(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Il mondo di Willy Wonka e della sua Fabbrica di cioccolato arriva a Milano dall'8 novembre con il musical 'Charlie e la fabbrica di cioccolato' basato sul romanzo di Roald Dahl. Milano sarà l'unica città italiana ad ospitare lo spettacolo, per tutta la stagione teatrale 2019/2020, alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore che per la prima volta si trasforma in teatro. Lo spettacolo, presentato a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, è diretto da Federico Bellone, regista reduce dai successi dei musical Mary Poppins, Dirty Dancing, Fame, per citarne solo alcuni. Gli spettatori saranno accompagnati in un viaggio surreale, insieme al protagonista Charlie, nella fabbrica di cioccolato più sorprendente che ci sia in oltre due ore di spettacolo, con musica dal vivo eseguita da 18 musicisti diretti dal maestro Giovanni Maria Lori e coreografie curate da Gillian Bruce.