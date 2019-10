Anche la Polizia all'Air show Linate

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Anche la Polizia di Stato parteciperà con i suoi mezzi all'air show organizzato per la riapertura dell'aeroporto di Linate, sabato e domenica prossima, e che culminerà con lo spettacolo delle Frecce Tricolori.

Al 'Linate Air Village', allestito presso il piazzale degli aeromobili di Linate ci saranno le forze dell'ordine. Saranno presenti la Questura di Milano e le specialità: Reparto Volo e Polizia di Frontiera, la Polizia Scientifica, la Polizia Stradale, i Cinofili. "Le giornate saranno colorate dalla presenza di mezzi storici, dall'elicottero, in forma statica, del Reparto Volo e dalla Lamborghini della Polizia di Stato - si legge in una nota - All'interno del Village sarà ospitata anche la Festa Nazionale della Protezione Civile, alle cui iniziative concorrerà la Polizia di Stato con il III Reparto Mobile di Milano".