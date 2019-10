Aci, a Milano indice mortalità più basso

Milano e Monza sono le province italiane con l'indice più basso di mortalità negli incidenti stradali. "Secondo i dati di Aci e Istat - afferma Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano - nella nostra zona di competenza che comprende Milano, Monza e Lodi si registra un decesso ogni 100 incidenti stradali con l'indice di mortalità più basso in Italia".

In particolare - segnala Aci - a Milano e provincia gli incidenti sono calati da 13.905 (2017) a 13.803 (2018), mentre sono aumentati i decessi, da 108 a 116; a Monza si è passati dai 2652 sinistri (con 23 morti) del 2017 ai 2623 (con 24 decessi) nel 2018; a Lodi gli incidenti nel 2018 sono stati 507 (27 in più rispetto ai dodici mesi precedenti) con 8 vittime (nel 2017 erano 11). Nel 2018, sulle strade italiane, si sono verificati 172.553 sinistri con lesioni a persone, che hanno causato 3.334 decessi e 242.919 feriti, pari a 472 incidenti, 9 morti e 665 feriti, in media, ogni giorno.