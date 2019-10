Statale 36 chiusa per frana

(ANSA) - SAN GIACOMO FILIPPO (SONDRIO), 10 OTT - La Statale 36 dello Spluga è stata chiusa in un tratto all'altezza di San Giacomo Filippo (Sondrio), per la caduta di alcuni massi sulla carreggiata. Lo ha comunicato poco fa Anas.

Personale di Anas con i Vigili del fuoco e i carabinieri è sul posto per deviare il traffico su viabilità alternativa e valutare l'entità dello smottamento per cercare di riaprire l'arteria al più presto.