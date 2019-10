Rapine in banca a Milano, 5 arresti

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Gli agenti della Squadra mobile di Milano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 persone accusate di aver rapinato due banche nel capoluogo lombardo tra marzo e maggio 2018. Il provvedimento è stato eseguito in provincia di Napoli in collaborazione con i colleghi della Mobile partenopea.



Gli investigatori hanno soprannominato il gruppo "la banda del buco" perché il modus operandi prevedeva il taglio delle grate di protezione del retro della banca da assaltare e la rimozione degli infissi. I colpi contestati sono due: il 27 marzo alla filiale della Bpm di piazzale Accursio (con bottino di 25mila euro) e il 2 maggio alla Banca Popolare di Sondrio di via Lessona (con bottino da oltre un milione di euro). In questa occasione, in particolare, i banditi avevano atteso l'apertura temporizzata del caveau e forzato 50 cassette di sicurezza, 35 delle quali erano piene. In entrambi i casi erano armati con piede di porco e cacciavite. Per via Lessona gli viene contestato anche il sequestro di persona perché hanno chiuso i dipendenti in un bagno. Gli investigatori della Mobile hanno individuato la banda partendo dall'analisi delle celle telefoniche e sono riusciti a scoprire il covo dei trasfertisti a Novara.